İnfazının sebebi kapı güvenliği çıktı

İstanbul Etiler'de bir gece kulübünün kundaklanmasının ardından işyeri sahibi Yusuf Durmuş'un (53) evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesinin arkasında "mekân kapısı" tartışmasının olduğu ortaya çıktı. Polis soruşturmasında olayların arka planında, "mekân kapısı" olarak bilinen güvenlik ekibiyle yaşanan husumetin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre yeni ortak, kapı güvenliğinin değiştirilmesini istedi.

Bunun üzerine mevcut ekip işi bırakmak için Yusuf Durmuş'tan 2 milyon lira talep etti. Paranın ödenmemesi ve şikâyet süreci sonrası gerilim büyüdü. İddialara göre talep edilen miktar daha sonra 3 milyon liraya çıkarıldı. Paranın verilmemesi üzerine önce mekânın kundaklandığı, ardından da Yusuf Durmuş'a yönelik infaz gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.