İngiliz konsolosluğu önünde 18 yıldır dinmeyen acı

İngiltere Başkonsolosluğu'na kahverengi renkli, açık kasalı Skoda marka bir kamyonet patlatılmıştı. Saldırıları ise İBDA-C ve El Kaide adına üstlendi. Yapılan bombalı saldırıda İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short'un da aralarında bulunduğu 18 kişi, saldırının 18'inci yıldönümünde başkonsolosluk binası önünde düzenlenen törenle anıldı. Her iki patlamada 27 kişi ölmüş 450'den fazla insanda yaralanmıştı.





20 Kasım 2003'te İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nu hedef alan terör saldırısında İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short İngiliz konsolosluğu kapısından sabah saatlerinde girdiği sırada içinde patlayıcı dolu kamyonet makam aracının hemen yanında patlatıldı. Her iki patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte İstanbul Başkonsolosu Roger Short ve İngiliz konsolosluğunda hayatını kaybedenler her yıl olduğu gibi bu yılda törenle anıldı.



Patlamada hayatını kaybedenler için 18'inci yıldönümünde başkonsolosluk binası önünde düzenlenen törene İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve beraberindekiler katıldı. Saldırının gerçekleştirildiği noktaya saat olan 10.55'te "In Momeriam -Unutmayacağız" yazılı çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunan büyükelçi ve başkonsolos daha sonra konsolosluğa geri döndü.