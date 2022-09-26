İngiltere Almanya maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi İngiltere Almanya maçı canlı yayın kanalı izle

İngiltere ve Almanya UEFA UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup son maçında yeşil sahada bir araya geliyor. Zorlu mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun şekilde "İngiltere Almanya maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
UEFA Uluslar Ligi İngiltere Almanya maçı canlı izle linki ve maçın detayları şöyle;
İngiltere XI: Pope, Stones, Dier, Maguire, James, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Foden, Kane
Almanya XI: M. ter Stegen, Raum, Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Kimmich, Musiala, Hofmann, Sane, İ. Gündoğan, Havertz
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