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Giriş Tarihi: 18.9.2022 15:22

İngiltere Kraliçesi yarın defnedilecek: Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti ve artık 2. Charles Büyük Britanya’yı yönetecek. Kraliçe 10 gün önce ölse de henüz gömülmüş değil. Vatandaşlar, Elizabeth nereye gömülecek, Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman sorularını yöneltiyor. Hükümdarların farklı cenaze törenleri bulunmakta. İngiltere’de de bu oldukça farklı. Peki, Kraliçe 2. Elizabeth nereye gömülecek? Elizabeth cenaze töreni nasıl izlenir, nereden? İşte detaylar…

İngiltere Kraliçesi yarın defnedilecek: Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

70 yıllık hükümdarlığı sonrası hayatını kaybeden 2. Elizabeth, yarın defnedilecek. Vatandaşlar da Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyor. 2. Charles şimdiden kral olarak ilan edilirken, cenaze hakkıdna işlemler 10 gündür sürüyor. Peki, 2. Elizabeth nereye gömülecek? Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KRALİÇE 2. ELIZABETH CENAZE TÖRENİ HAKKINDA DETAYLAR

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında detaylar şu şekilde:

KRALİÇE ELIZABETH CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül 2022 pazartesi günü yapılacak. Bütün gün resmi daireler kapalı olacak. Süpermarketler de kapalı olacak. Cenaze töreni İngiltere saatiyle sabah 11, Türkiye saatiyle 13.00'da yapılacak.

Şu an itibariyle Westhminster Sarayı'nda yatan naaş, daha sonra Westminster Manastırına taşınacak. En sonunda bir konvoyla birlikte Windsor Kalesi'ne götürülecek olan Kraliçe, oradaki Aziz George Katedraline gömülecek. Tahminen saat 18.00'a denk gelmesi bekleniyor.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?

Kraliçenin cenazesi, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutuldu.

Tabut askerlerin korumasında olan bir alanda tutuldu. Cenazenin buraya getirilişi sırasında askeri bir tören düzenlendi.

Tabutun yerine yerleşmesi ardından yeniden bir tören düzenlendi; tabut ve mekan halkın ziyaretine açıldı.

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla cenaze törenin ardından Windsor'a götürülecek.

KRALİÇE ELİZABETH NEREYE GÖMÜLECEK?

Windsor Kalesi'ndeki Kral 4. George Şapeli arazisine defnedilecek Kraliçe 2. Elizabeth, Kral VI. George, Birinci Elizabeth ve Prenses Margaret'in yanına gömülecek.

CENAZE TÖRENİ NEREDEN İZLENİR?

Cenaze törenini Türkiye'de birçok haber kanalı canlı olarak yayınlanacak.

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İngiltere Kraliçesi yarın defnedilecek: Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2. Elizabeth nereye gömülecek?
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