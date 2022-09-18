İngiltere Kraliçesi yarın defnedilecek: Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

70 yıllık hükümdarlığı sonrası hayatını kaybeden 2. Elizabeth, yarın defnedilecek. Vatandaşlar da Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyor. 2. Charles şimdiden kral olarak ilan edilirken, cenaze hakkıdna işlemler 10 gündür sürüyor. Peki, 2. Elizabeth nereye gömülecek? Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında detaylar şu şekilde:
KRALİÇE ELIZABETH CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül 2022 pazartesi günü yapılacak. Bütün gün resmi daireler kapalı olacak. Süpermarketler de kapalı olacak. Cenaze töreni İngiltere saatiyle sabah 11, Türkiye saatiyle 13.00'da yapılacak.
KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?
Kraliçenin cenazesi, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutuldu.
Tabut askerlerin korumasında olan bir alanda tutuldu. Cenazenin buraya getirilişi sırasında askeri bir tören düzenlendi.
Tabutun yerine yerleşmesi ardından yeniden bir tören düzenlendi; tabut ve mekan halkın ziyaretine açıldı.
Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.
Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla cenaze törenin ardından Windsor'a götürülecek.
KRALİÇE ELİZABETH NEREYE GÖMÜLECEK?
Windsor Kalesi'ndeki Kral 4. George Şapeli arazisine defnedilecek Kraliçe 2. Elizabeth, Kral VI. George, Birinci Elizabeth ve Prenses Margaret'in yanına gömülecek.