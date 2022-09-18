İngiltere Kraliçesi yarın defnedilecek: Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

Şu an itibariyle Westhminster Sarayı'nda yatan naaş, daha sonra Westminster Manastırına taşınacak. En sonunda bir konvoyla birlikte Windsor Kalesi'ne götürülecek olan Kraliçe, oradaki Aziz George Katedraline gömülecek. Tahminen saat 18.00'a denk gelmesi bekleniyor.