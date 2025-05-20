İngiltere’de gençler internetsiz hayat istiyor

İngiltere'de yapılan anket, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46'sının internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih ettiğini ortaya koydu. The Guardian'ın haberine göre, British Standards Institution tarafından yürütülen çalışmada, bin 293 genç ile anket yapıldı. İnternet hakkındaki düşünceleri ve çevrim içi faaliyetleri hakkında soruları cevapladılar. Katılımcıların yüzde 46'sı internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih edeceğini belirtirken, yaklaşık yüzde 70'i sosyal medyada zaman geçirdikten sonra kendisini daha kötü hissettiğini bildirdi. Gençlerin yarısı, saat 22.00'den sonra belirli uygulama ve sitelere erişimlerini kısıtlayacak bir sınırlamayı destekledi. Gençlerin yüzde 25'i sosyal medyada günde 4 ya da daha fazla saat geçirirken, yüzde 42'si ebeveynlerine internette ne yaptıkları konusunda yalan söylediklerini itiraf etti. Yüzde 27'si ise internette tamamen farklı bir kişiymiş gibi davrandığını belirtti.