İngiltere’de yaşayan DMD hastası kardeşlerin zamanla yarışı

Alparas ve Osman Tunç'a 2021 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. Kasları zamanla eriten ve hayati organları etkileyen hastalığın durdurulabilmesi için tek seferlik uygulanan "Elevidys" gen tedavisine ihtiyaç duyuluyor. İki kardeşin tedavi maliyeti toplamda 4.8 milyon sterlini buluyor. İlk olarak abi Alparas'ın tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin sterlinin ise yapılan yardımlarla şu ana kadar yaklaşık yüzde 40'ı toplandı.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Özellikle 9 yaşındaki Alparas Tunç'un sağlık durumunun giderek ağırlaştığı belirtiliyor. Kalp kaslarının etkilenmeye başladığı ve bir yıldır ilaç kullandığı ifade edilirken, aile çocukları için zamanla yarıştıklarını vurguluyor.

"HER GEÇEN GÜN ÇOK KIYMETLİ"

Baba Murat Tunç, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "2021 yılında iki evladıma da bu hastalığın teşhisi konuldu. Bu hastalık önce kasları eritiyor, çocuklar yürüyemez hale geliyor. Zamanla kalp ve diğer organlar da etkileniyor. En büyük endişem büyük oğlum Alparas. Henüz 9 yaşında ve kalp kasları etkilenmeye başladı. Her geçen gün bizim için çok kıymetli" dedi. Aile tarafından İngiltere'de kurulan yardım standında da daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar sürüyor.

AİLEDEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Anne Nuray Tunç ise çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gitmesini izlemek istemediklerini belirterek, "Bu tedavi bir umut ışığı. Maliyeti çok yüksek ama imkânsız değil. Yeter ki daha fazla insana ulaşalım. Lütfen sesimize ses olun" dedi.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATI PARAYLA ÖLÇÜLMEZ"

Başlattıkları kampanyanın, herkesin katkısıyla başarıya ulaşabileceğine inandığını ifade eden anne Nuray Tunç, "Bir çocuğun hayatı parayla ölçülmez" sloganıyla yürütülen yardım çağrısında, küçük bir desteğin bile hayati önem taşıdığını vurguladı.