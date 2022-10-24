İngiltere’den Ne Alınır? İngiltere’den Hediye Olarak Ne Getirilir?

İngiltereden ne alınır sorusuna cevap aranırken söz konusu ülkenin kültür yapısı ile ilgili de araştırma yapabilirsiniz. Yapacağınız küçük bir araştırma neticesinde İngiltereden alınacak hediyelik eşyalar nelerdir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Bölgenin kültür yapısına uygun eşyalar ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İngilterenin neyi meşhur, ne getirilir sorularının cevapları yazımızın devamında.

İngiltere'den Ne Alınır?

İngiltere, müzeleri, köprüleri ve kiliseleri ile meşhur olan bir ülkedir. Ülke tarihi zenginliğinin yanı sıra alışveriş tutkunlarının da cazibe merkezleri arasındadır. Fakat bu şehirde alışveriş yapmak istiyorsanız bütçenizi biraz yüksek tutmanızda fayda vardır. Pound/TL kurunun yüksek olmasının yanında İngiltere genel anlamda pahalı bir ülkedir.

İngiltere, çay üretimi ve tüketimi konusunda Türkiye ile yarışacak potansiyeldedir. Doğal olarak burada bulunduğunuz süre içerisinde alacağınız hediyelerin başında çay çeşitleri gelir. Başta bergamot olmak üzere birçok çay çeşidini bu ülkede bulabilirsiniz.

Avrupa'da genel anlamda meşhur olan çikolata çeşitleri, İngiltere'de de sıklıkla tercih edilen hediyelikler arasındadır. İmalatçı işletmeleri bularak çikolata, bisküvi ve şekerleme türlerini piyasa fiyatından daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.

İngiltere'de yaygın olarak tercih edilen hediyeliklerden biri de parfüm ve koku türleridir. İngiltere bu konuda bir cennettir diyebiliriz. Kolonya, kokulu mum ve bakım ürünleri, bu kategoride değerlendirilip satın alabileceğiniz ürünler arasındadır. Ülkede 18. YY'dan beri faaliyet gösteren kozmetik fabrikaları bulunur.

İngiltere'den Hediye Olarak Ne Getirilir?

İngiltere, moda ve hazır giyim sektöründe de öne çıkan ülkelerden biridir. Bu anlamda çok zengin ürün çeşitliliğine sahip olan ülke, dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Biraz paraya kıyarak son derece lüks kıyafetleri satın alabilirsiniz.

İngiltere denilince insanların aklına çeşitli edebiyat akımları da gelir. Shakespeare gibi ünlü bir yazarın ülkesi olan İngiltere'den dönerken sevdikleriniz için çeşitli kitaplar almayı da düşünebilirsiniz. Özellikle Londra şehri ,, çok sayıda ünlü kitapçının olduğu bir şehirdir.

İngiltere, özellikle yünlü kumaşların üretildiği ve dünyaya dağıtıldığı bir merkezdir. İngiliz kumaşlarını satın alarak dikim işlemini Türkiye'de yaptırmayı düşünebilirsiniz.

Ülkenin simgesi haline gelen Big Ben gibi simgelerin olduğu hediyelik eşyaları da satın alabilirsiniz. Dilerseniz bu figürlerin yer aldığı buzdolabı magnetleri ya da anahtarlıklar da uygun bir seçim olabilir. Fan ürünler olarak da adlandırılan simgesel objeler arasında, Game of Thrones, Harry Potter, Sherlock Holmes, Doctor Who gibi dünyaca ünlü karakterleri bulabilirsiniz. Dilerseniz İngiltere'nin ünlü futbol kulüplerine ait olan forma ya da simgesel ürünleri de satın almayı düşünebilirsiniz.