Haberler Yaşam Haberleri İnnallahe Meassabirin Ne Demek? İnnallahe Meassabirin Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır ve Hangi Surede Yer Alır?
Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:13 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:13

İnnallahe Meassabirin Ne Demek? İnnallahe Meassabirin Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır ve Hangi Surede Yer Alır?

İnnallahe meassabirin ne demek sorusu, karşınıza çıktığında gündeme gelebilir. Bu merak ile İnnallahe meassabirin ne anlama gelir diye araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Yapacağınız araştırmada innAllahe meassabirin anlamı ve yazılışı da öğrenilecektir. Konu Kuran ve sünnet eksenli incelenmelidir. La tahzen innallahe meassabirin hangi sure ve hangi ayet gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

İnnallahe Meassabirin Ne Demek? İnnallahe Meassabirin Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır ve Hangi Surede Yer Alır?

İnnallahe meassabirin ne demek araştırmasında öncelikle bu söz diziminin Arapça olduğunu bilmeniz gerekir. Arapça son derece zengin bir dildir. Geçmişten günümüze Arapçadan Türkçeye geçmiş çok sayıda kelime de vardır. İnnallahe meassabirin ne anlama gelir? innAllahe meassabirin anlamı ve yazılışı öğrenilerek bu söz diziminin ifade ettiği anlam daha iyi kavranabilir. La tahzen innallahe meassabirin hangi sure ve hangi ayet sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İnnallahe Meassabirin Ne Demek?

İnnallahe meassabirin Arapça kökenli bir kelime dizimidir. Bu söz, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hz. Ebubekir ile birlikte Sevr Mağarası'na saklandığı zaman Efendimiz tarafından söylenmiştir. Bu mağarada iken Hz. Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e zarar geleceğinden endişe etmesi üzerine Hz. Muhammed (S.A.V.) İnnallahe meassabirin demiştir. Bu sözün Türkçe karşılığı, "Üzülme, Allah sabredenlerle beraberdir" cümlesidir. Söz konusu teselli üzerine Hz. Ebu Bekir rahatlamış ve emin bir ruh haline bürünmüştür.

İnnallahe Meassabirin Ne Anlama Gelir?

İnnallahe Meassabirin, Kuran'da da geçmektedir. Bakara Suresi'nin 153. Ayetinde Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından yapılan bu duaya yer verilmiştir. Aynı zamanda Mevlana'nın Mesnevi'sinde de bu duanın derinlemesine incelemesi yapılmıştır. Zorluklarla karşı karşıya olan insanların bu duayı yapması da tavsiye edilmiştir. İslam inanışına göre Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından yapılan duaların etkisinin çok yüksek olduğuna inanılır. Bu nedenle yapılan duaların kabul olma ihtimali çok daha yüksektir.

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İnnallahe Meassabirin Ne Demek? İnnallahe Meassabirin Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır ve Hangi Surede Yer Alır?
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