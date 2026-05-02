İnşaat işçisine iki milyonluk dost kazığı

Ankara'da inşaatlarda çalışarak evini geçindiren Mahmut Korkmaz (49), 2024'te 7 yıllık arkadaşı Y.K.'nın Yenimahalle'deki evini kiraladı. Burada ailesiyle birlikte 4 ay ikamet eden Korkmaz, 850 bin liraya evi almaya karar verdi. İddiaya göre Korkmaz, bu süreçte kira ödemeyecek, ödeme tamamlandığında ise tapu devri yapılacaktı. Aile, evin yaklaşık 400 bin liralık kısmını ödedi ancak Mayıs 2025'te kalan ödemenin toplu talep edilmesi üzerine Korkmaz ve oğlu, evin devri karşılığında teminat olarak bir senet imzaladı. Ancak senedin, miktar kısmı boş bırakıldı.

Korkmaz ailesi bir süre sonra bahçede karşılaştıkları bir kişiden evin başkasına satıldığını öğrendi. Korkmaz'ın durumu sorduğu Y.K., şimdiye kadar aldığı parayı ve senedi iade edeceğini söyledi. Evi boşaltıp ödediği parayı ve senedi almayı bekleyen Korkmaz, kısa süre sonra senedin 1.5 milyon lira bedelle icraya verildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. Daha önce ödediği 400 bin lirayı da alamayan Korkmaz, "Arkadaşım nasıl olsa bir şey yapmaz diye güvenerek boş senedi imzaladım. Darbe yedim. Engelli çocuğumun maaşına haciz konuldu. Hesaplarım bomboş. Mağdurum" dedi.