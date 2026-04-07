Haberler Yaşam Haberleri İnşaat işçisinin feci sonu: Beton kalıbına düşerek hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 16:08

İnşaat işçisinin feci sonu: Beton kalıbına düşerek hayatını kaybetti!

Sivas'ta bir işçi devrilen beton pompasının kolunun çarpmasıyla kalıbın içine düştü. 23 yaşındaki işçi Bekir Can Kadaş hayatını kaybetti.

İnşaat işçisinin feci sonu: Beton kalıbına düşerek hayatını kaybetti!
Olay, saat 12.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımda yer alan bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşatta kalıp dökümü sırasında, beton pompasının devrilen kolu kalıp işçisi Bekir Can Kadaş'a çarptı. Kadaş, dengesini kaybederek beton dökülen kalıbın içine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bekir Can Kadaş ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekir Can Kadaş'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İnşaat işçisinin feci sonu: Beton kalıbına düşerek hayatını kaybetti!
