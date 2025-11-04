İnşaat iskelesi yere çakıldı: 1 işçi öldü 1 işçi ağır yaralandı

Adana'da sıva işçileri Siracettin Demirkıran (53) ile İbrahim Gülşen (45), apartmanın ön cephesine tırmandıkları iskelenin arızalanıp düşmesi sonucu metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Feci kazada Demirkıran yaşamını yitirirken Gülşen ağır yaralandı.

SIVA YAPACAKLARDI

Olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68050 Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Sıva işçisi Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki iskeleyle yukarı tırmandı. İskele bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yapılan kontrolde Siracettin Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülşen'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.