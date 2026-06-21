İnşaat iskelesinde meydana gelen çökme sonucu ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Olay, dün Kütahya'ya 10 kilometre uzaklıktaki Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre; binanın inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin üzerine malzeme taşınmasında kullanılan makaranın devrilmesi sonucu iskelede çökme meydana geldi. Çökme esansında iskelenin üzerinde bulunan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (70) ve Süleyman Türkoğlu (58), yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kütahya Şehir Hastanesi ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Türkoğlu ve Hamit Sarı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olay yerinde yaralanan ve Hastanede tedavisi süren Abdullah Kaya'nın ise bu gün hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece kazada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. İşçilerden Mustafa Olgun'un hastanedeki tedavisi sürerken, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kütahya Bölücek Mahallesindeki bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybetmesi, 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili meydana gelen kazayla ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla inşaat firması sahibi H.K, taşeron şirket sahibi A.A.İ. ve şantiye şefi O.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler.