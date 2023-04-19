İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 20 Mart tarihinde kurşunla katledilen iç mimar Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu (45), 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Katil zanlısının kaldığı adreste yapılan aramada 1 adet Ak47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi. Özel Harekat Ekipleri tarafından kelepçelenen katil zanlısı Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutulana cezaevine gönderildi.
Vücuduna 6 mermi isabet eden talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı Yılmaz Fahrioğlu suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayetin ardından polis Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu'nu yakalanması için özel ekip kurdu. Günlerce iz sürdü. Diyarbakır ilinde sık sık adres değiştirdiği belirlendi.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aralarında bulunduğu 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda katil zanlısı ile birlikte 1 adet Ak47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi.