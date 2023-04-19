İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aralarında bulunduğu 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda katil zanlısı ile birlikte 1 adet Ak47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi.