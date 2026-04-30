Haberler Yaşam Haberleri İnşaata parasını almaya gelmişti: Yüksekten düşüp öldü!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:50

Gaziantep’te bir kalıp ustası parasını almaya geldiği inşaata iddiaya göre yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK
  • ABONE OL

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi 65006 Nolu cadde üzerinde devam eden bir inşaat alanında meydana gelen olayda, iş bitimi sonrasında parası almak için inşaata gelen 50 yaşlarındaki kalıp ustası Ahmet Şahin iddiaya göre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA