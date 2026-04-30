İnşaata parasını almaya gelmişti: Yüksekten düşüp öldü!

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi 65006 Nolu cadde üzerinde devam eden bir inşaat alanında meydana gelen olayda, iş bitimi sonrasında parası almak için inşaata gelen 50 yaşlarındaki kalıp ustası Ahmet Şahin iddiaya göre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör