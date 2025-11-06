İnşaatta beton dökerken elektrik çarpan işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, 45 yaşındaki inşaat işçisi Hamza Dikmen, beton dökme çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir inşaatta beton dökme çalışması yapan ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu. Beton dökme işlemi sürerken, beton mikserinin pompa kolu iddiaya göre yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören diğer işçiler büyük panik yaşarken, arkadaşları hemen Hamza Dikmen'in yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dikmen, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Hamza Dikmen'in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.