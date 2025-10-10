İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı!

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanına beton dökümü yapan Gökhan Alp,(32) elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Gökhan Alp ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alp, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar bulunan ve yaşam mücadelesi veren Gökhan Alp, burada yapılan müdahaleler sonrası Şanlıurfa'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.