İnşaatta erkek cesedi bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında hareketsiz yatan bir erkek olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Emrah Urdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde Urdemir'in yüzünün sol tarafında düşmeye bağlı izler olduğu bunun haricinde vücudunda herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi. Cesedin yanında ise uyuşturucu kullanmaya yarayan bazı aparatların olduğu belirtildi. Urdemir'in gece saatlerinde evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.