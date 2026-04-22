Haberler Yaşam Haberleri İnşaatta facianın eşiğinden dönüldü: Akıma kapılıp 3'üncü kattan düştü!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:32

İnşaatta facianın eşiğinden dönüldü: Akıma kapılıp 3’üncü kattan düştü!

Mardin’in Artuklu ilçesinde, çalıştığı inşaatta yukarıya çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Yusuf E. (23), 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

İnşaatta facianın eşiğinden dönüldü: Akıma kapılıp 3’üncü kattan düştü!
Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yusuf E., 3'üncü kata çektiği demirin yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Yusuf E., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
İnşaatta facianın eşiğinden dönüldü: Akıma kapılıp 3’üncü kattan düştü!
