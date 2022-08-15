Haberler Yaşam Haberleri İnşaatta kolon devrildi, genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.8.2022 19:03 Son Güncelleme: 15.8.2022 19:07

İnşaatta kolon devrildi, genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İnşaatta kolon devrildi, genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

İnşaattın kolonu devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybederken stajyer mimar Ege Kıratlı ve stajyer mühendis Emre Çetin yaralandı.

MİNARE DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin de minaresi devrildi. Vali Şahin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD BİNASININ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şiddetli fırtınada başkanlık binasının kaplamalarının söküldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi.

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İnşaatta kolon devrildi, genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti
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