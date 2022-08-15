İnşaatta kolon devrildi, genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

İnşaattın kolonu devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybederken stajyer mimar Ege Kıratlı ve stajyer mühendis Emre Çetin yaralandı.
MİNARE DEVRİLDİ
Fırtına nedeniyle Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin de minaresi devrildi. Vali Şahin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
AFAD BİNASININ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şiddetli fırtınada başkanlık binasının kaplamalarının söküldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi.