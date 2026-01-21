İnşaatta yangın çıktı! Bodrum katında bir kişinin cesedi bulundu

Yangın, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ CESET BULDU

Bina içinde çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, olay yerinde yanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından ifadesi alınan inşaat bekçisinin, ölen kişinin Osman isminde evsiz biri olduğunu, elektrik sobası kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından belli olacağı belirtildi.