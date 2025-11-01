İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerine doğru Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde meydana geldi. Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan bir inşaattın 3'üncü katında çalışan Sinan Türkmen, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.