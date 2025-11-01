Haberler Yaşam Haberleri İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.11.2025 09:58

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun'un Dereli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katında dengesini kaybederek zemine düşen Sinan Türkmen (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerine doğru Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde meydana geldi. Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan bir inşaattın 3'üncü katında çalışan Sinan Türkmen, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz