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Giriş Tarihi: 28.1.2023

İnşaattan düşerek ölüme ihmal soruşturması

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İnşaattan düşerek ölüme ihmal soruşturması
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdem Akın'ın, Silivri'de babasının çalıştığı inşaatta ayağı kayıp 7 metre yüksekten düşerek ölmesinin ardından başsavcılık, baba Mustafa Akın ve işletme sahibi Tahsin Y.'nin ifadesini aldı. Gözaltına alınan Tahsin Y. ifadesinde; Erdem Akın'ı tanımadığını, babasına yardıma gelmiş olabileceğini söyledi. Baba Akın ise, Tahsin Y. ile çatı tamiri için para karşılığında sadece kendisinin anlaştığını, oğlu Erdem Akın ve Tahsin Y.'nin tanışmadıklarını, oğulları Burak ve Erdem'in olay günü yardım için inşaata geldiklerini belirterek Tahsin Y.'den şikâyetçi olmadığını söyledi. Tahsin Y, sevk edildiği Silivri Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'Yurtdışına çıkış yasağı' ile serbest bırakıldı. SABAH'a açıklama yapan acılı baba "Evlat acısı çok zor. Yıkıldım. İçimdeki karmaşık duygularla mücadele etmeye çalışıyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bu hiç kolay değil" dedi.

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İnşaattan düşerek ölüme ihmal soruşturması
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