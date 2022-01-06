‘İnşallah ölmez’ diye dualar ediyordum

Okul camına taş atanları uyarınca bıçaklanan 13 yaşındaki Musa Mert’in arkadaşı Nehir Bekir Aslan, SABAH’a konuştu
ADANASeyhan'da okul camına taş atan kişileri uyardığı için çıkan kavgada sırtından bıçaklanan ve sol akciğeri sönen 13 yaşındaki Musa Mert Tığıl'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Olay anında Musa Mert'in yanında olan okul arkadaşı Nehir Bekir Aslan, yaşadıklarını anlattı. Saldırganı camları kırmaması için uyardıklarını belirten Aslan, "Önce bana 2 kez bıçak salladılar. Montuma ve bacağıma hafif şekilde geldi. Daha sonra Musa'yı yakaladılar. Arkadaşımı bıçaklanırken gördüm. O an çok kötü oldum. Musa 'Kardeş sırtımda yanma ve acı var, bir bak' dedi. Baktığımda kan akıyordu. Arkadaşıma bir şey olmaması için içimden dua ediyordum" diye konuştu.
ZANLI SERBEST KALDI
Hastanedeki oğulları Musa Mert'in başından bir an olsun ayrılmayan anne Zuhal ve baba Mustafa Tığıl ise yabancı uyruklu saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi. Anne Tığıl, "Çocuğum ölebilirdi. Oğlum belki bir ömür aldığı yarayla yaşayacak. O saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.