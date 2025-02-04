İnsan beyninde mikroplastik seviyesi artıyor

Poşetler, yiyecek ve içecek ambalajları gibi birçok alanda kullanılan plastik, son 50 yılda insan bedenini kirletti. ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, 1997- 2024 yılları arasında yapılan otopsiler, insan beynindeki mikroplastik seviyelerinin hızla arttığını ortaya koydu. Araştırmalar mikroplastiklerin felç ve kalp krizleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Demans hastalarının beyinlerinde de mikroplastik seviyesinin yaklaşık altı kat daha fazla olduğu görüldü. İnsanlar bu minik parçacıkları yiyecek, su ve soluyarak vücuduna alıyor.