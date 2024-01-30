Haberler Yaşam Haberleri İnsan beynine çip takıldı
Giriş Tarihi: 31.1.2024

İnsan beynine çip takıldı

Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz sahneler gerçek oldu. Uzun bir süredir beyinbilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından insan beynine çip yerleştirildi

İnsan beynine çip takıldı
ABD'li girişimci Elon Musk ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. Çip sayesinde, düşünceyle telefon veya bilgisayar kullanılabilecek. Sonuçlar "umut verici'' bulundu. Böylece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz çip takılmış insanlar gerçek oldu. Uzun bir süredir beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, eleştirilere neden olan hayalini gerçekleştirdi. Nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Musk, geçtiğimiz yıllarda maymunlar üzerinde çalışmış ve beyinlerine çip takmıştı. Ünlü milyarder, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.




'DÜŞÜNEREK' KONTROL EDECEK
Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı. İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir kâtip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin" dedi. DIŞ HABERLER




ENGELLİLER İÇİN UMUT
Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almıştı. Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti. Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
İngiltere'den Filistin açıklaması: Tanımayı değerlendireceğiz
Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
Sinem Kobal tatilde
‘3 kat varis çorabı giyip sahneye çıkıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsan beynine çip takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA