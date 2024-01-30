İnsan beynine çip takıldı

ABD'ligirişimci Elon Musk ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. Çip sayesinde, düşünceyle telefon veya bilgisayar kullanılabilecek. Sonuçlar "umut verici'' bulundu. Böylece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz çip takılmış insanlar gerçek oldu. Uzun bir süredir beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, eleştirilere neden olan hayalini gerçekleştirdi. Nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Musk, geçtiğimiz yıllarda maymunlar üzerinde çalışmış ve beyinlerine çip takmıştı. Ünlü milyarder, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı. İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir kâtip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin" dedi. DIŞ HABERLERNeuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almıştı. Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti. Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi hedefliyor.