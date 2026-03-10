İnsan kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mağdurları para karşılığında yasadışı yollarla ABD'ye gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla yapılan incelemelerde, şüphelilere para göndererek yasadışı yollarla ABD'ye giden 298 mağdur olduğu ve bu kişilerin ülkeye giriş yaptığının teyit edildiği belirlendi. Operasyon, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, şebekenin sosyal medya üzerinden verdikleri yasadışı reklamlarla vatandaşlara yurtdışında oturma izni ve iş imkânı vaadinde bulunduğu, bu yöntemle maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Şebekenin birçok kişiyi farklı ülkeler üzerinden transit geçirerek karadan ABD'ye soktuğu öğrenildi.

AİLELERDEN FİDYE İSTEDİLER

Şüphelilerin, yolculuk sırasında mağdurları zor durumda bırakarak aileleriyle irtibata geçtiği ve para (fidye) talep ettiği de belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerle yurtdışında lüks bir yaşam sürdükleri, bu yaşantıyı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edildi. Şebeke üyeleriyle para hareketi bulunduğu belirlenen 298 kişiye ait bilgiler ABD makamlarıyla paylaşıldı. Yapılan incelemelerde 244 kişinin ABD'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı, 14 kişinin başka ülkelere geçtiği, 28 kişinin sınır dışı edildiği, 2 kişinin ise ABD'de gözaltında tutulduğu belirlendi.