İnsan kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

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ge Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı suçlamasıyla Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan Irak uyruklu S.M.M. (55) İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri'nce sahte pasaportla giriş yapacağı tespit edilerek havalimanında gözaltına alınan S.M.M'nin ayrıca ülkemizde de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen S.M.M. tutuklandı.