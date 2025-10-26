İnsan tacirleri kıskıvrak

İstanbul Emniyeti, "Meriç Üçgeni" planıyla kişi başı 5 bin Euro alarak göçmenleri İstanbul-Edirne-Meriç Nehri hattı üzerinden Yunanistan'a kaçırmayı hedefleyen insan tacirlerini çökertti. Çete lideri S.K.'nın banka hesaplarında 3.1 milyon dolar bulundu. Şüphelilerin kiraladıkları araçları yedek anahtarla çalıp kaçak göçmenleri taşırken yakalandığı belirlendi. Operasyonda 53 kaçak göçmen ve 15 çete üyesi yakalandı. Polis, 24 araca, 5 daireye ve banka hesaplarına el koydu. 13 çete üyesi tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edildi.