İnsan yüzlü dikilitaş bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları 10 ayrı alanda sürüyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar uzanan proje, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Güneydoğu'da yürütülen çalışmalar, insanlık tarihinin bilinen en erken dönemlerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

KIRILMA NOKTASI

Bu alanlardan biri olan Karahantepe'de gerçekleştirilen son kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli ve T biçimli bir dikilitaş bulundu. Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların üzerlerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği düşüncesini güçlendiriyordu. Karahantepe'deki son keşif, ilk kez bir T biçimli dikilitaş üzerinde insan yüzünün işlenmiş olmasıyla neolitik dönem araştırmalarına doğrudan etki edecek tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

İLK KEZ ANLAŞILMIŞ OLDU

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir kabul ediliyordu. Ancak bu keşifle birlikte, bu taşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği de anlaşıldı.

"TARİHE IŞIK TUTUYOR"

Tarihi keşfe ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Taş Tepeler Projemiz kapsamında yürütülen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Karahantepe'de bulunan bu eser, neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tutuyor. Bu önemli keşfe emek veren kazı ekibine ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.