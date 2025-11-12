İnsani krize karşı en hızlı yardım için ‘Stratejik Stok Merkezi’ faaliyette

Mersin'in Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde faaliyete geçirilen merkezin açılış törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Stephen Cahill ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yekta Kamil Noyan, Türk Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı ile il protokolü katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü desteğiyle hayata geçirilen Stratejik Stok Merkezi, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için önemli bir lojistik üs konumuna taşıyor. Merkez, sadece bir depolama alanı olmanın ötesine geçerek, ülkemizden tedarik edilecek insani yardım malzemelerinin kriz bölgelerine en hızlı ve en etkin şekilde sevk edilmesi süreçlerinin WFP ile entegre bir şekilde planlanması ve koordinasyonunda kritik rol oynayacak.

Stratejik Stok Merkezi, Türk Kızılay ve WFP ortak operasyonları yanında farklı insani yardım çalışmaları ve ortaklıklar için de hem Türkiye içi hem de yurtdışı operasyonlar kapsamında hizmet verecek. Merkez sayesinde, gıda ve diğer temel insani yardım malzemeleri, küresel tedarik zinciri kesintilerinden en az etkilenerek, en çok ihtiyaç duyulan coğrafyalara çok daha hızlı ulaştırılabilecek, böylece daha etkili şekilde afet ve krizlerden etkilenen coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığında Akdeniz İlçesi'nde hayata geçirilen projenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Doğal afet ya da savaşlarda Stratejik Stok Merkezi önem arz edecek. Merkez, herhangi bir insani kriz durumunda gıdanın, gıda güvenliğinin sağlanması anlamında hızlıca harekete geçecek bir depo olma anlamını taşıyacak. Dünya Gıda Programı ile dünyanın birçok bölgesinde işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bizim bir taraftan da bir iştirak grubumuz var. Özellikle Kızılayın insani yardım alanındaki pratiğini hızlandırmak, çeviklik katmak maksatlı iştirakler oluşturuyoruz" dedi.

Yılmaz, "Bugün Kızılay Lojistik, bunlardan bir tanesi. Kızılay Lojistik, afet zamanlarında doğru ve hızlı şekilde malzemeleri depolarımızda kabul etmeyi, onları saklamayı, ihtiyaç alanına ulaştırmayı temin ediyor. Uluslararası alanda bazen Afganistan'a ve Sudan'a, çoğu zaman Gazze'ye gemiler ve trenler kaldırıyor, tırlar gönderiyor. Bunları yaparken de hep Kızılayın gönüllülük ruhunu ön planda tutarak yapıyor. Lojistik iştirakimizle gurur duyuyoruz. Merkezde depolanmış şekilde bekleyen 7 bin ton insani yardım malzemesinin, herhangi bir ihtiyaç durumunda sevkinin ardından yeniden tedarik edilecek. Bu süreçte Mersin'in yerel ekonomisine katkı sunulacaktır" diye konuştu.

"Dünya Gıda Programı gibi son derece önemli, güçlü bir partneri işbirliğiyle yanımıza almak, beraber daha güzel yardımlar yapmak açısından önemli" diyen Yılmaz, "Hepimizin gönlünde, temelinde insana daha hızlı, doğru, çok yardım ulaştırabilmek var. Açılan bu merkezin daha uygun maliyetle, profesyonel ve her yere daha hızlı yardım götürebilmek anlamında bütün insanlığa hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Stephen Cahill ise, "Merkez, bölgedeki krizler karşısında daha hızlı şekilde insan yardım müdahalesi yapmaya olanak sağlayacak. Bu sayede özellikle bu coğrafyada krizden etkilenen, en fazla ihtiyaç sahibi olan topluluklara etkin şekilde insani yardım ulaştırabileceğiz. Bu bölgedeki insanlar kuraklık, iklim değişikliği ve savaş gibi durumlardan etkilendikleri için yardıma muhtaç durumdalar. Bu merkez Türkiye'nin insani yardım sağlamaya olan bağlılığının, hem açlığa karşı hem de gıda güvenliğini destekleyen duruşunun bir temsilidir" şeklinde konuştu.