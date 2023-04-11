İnsanın Doğru Karar Vermesini Sağlayan Akla Ne Denir? Aklın Düşünüp Karar Vermesini Sağlayan Yeti Nedir?

Düşünme ile karar verme bağlantılıdırlar ve birçok kişi, insanın doğru karar vermesini sağlayan akla ne denir sorusuna yanıt arar. Aklın düşünüp karar vermesini sağlayan yeti nedir diyenler, bu beyindeki nöronların hareketleri ile ilişkilidir. Beyin bir karar alırken nöronlar, biyo-elektrik sinyalleri yaymaya başlar ve birbirlerini uyararak bir nöron ağı oluştururlar. Düşünme bu şekilde gerçekleşir. Beynin düşünmeyi sağlayan bölümleri neler?

Düşünme Eylemi Nasıl Gerçekleşir?

İnsanlar bir sorunu çözmek için düşünme, akıl yürütme ve strateji oluşturma gibi bilişsel yeteneklere sahiptir. Sinir bilimcilere göre düşünme, beyindeki korteks ve en gelişmiş kısım olan prefrontal ile ilgilidir. Her ne kadar diğer beyin bölgelerinin katkısı bulunsa da düşünme eylemi büyük ölçüde bu bölümler sayesinde gerçekleşir.

İnsanlarda solda yer alan ve kemirgenlerde ise sağda bulunan prefrontal korteks, beynin ön kısmını oluşturur. İki türün de sahip olduğu talamus ise korteks ile subkortikal adı verilen bir bölge arasında bağlantı oluşturmayı sağlar. Bu bölümler, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için hayati öneme sahiptir. Düşünme gibi bir zihinsel sürecin oluşmasında aktif olarak görev alan beyin kısımlarıdır.

Cerebrum (telensefalon), beyni çevreleyen en büyük bölümdür. Akıl yürütme, mantıklı veya mantıksız düşünmenin kaynağıdır. Beyindeki bölümlerin işleyişini sağlayan en küçük yapı ise nöronlardır. Düşünme, algılama, akıl ve mantık yürütme gibi tüm zihinsel aktiviteler nöronlar sayesinde olur. Bunlar birbirlerine, elektro-kimyasal bir bağla bağlanarak nöron ağlarını meydana getirirler. Beynin aldığı her karar için nöronlar, birbirlerine sinyal gönderirler. Nöronlarda bulunan akson uçları, enerjinin iletilmesinde rol oynar. Sinyal gönderimini hızlandırır ve düşünme yetisinin gelişmesini sağlar.

Düşünme Nedir?

Bilim, beyni incelemeyi mümkün kılan birçok tıbbi cihaza sahip olsa da düşünme eylemini somut olarak açıklayan bir teknolojiye sahip değildir. Anatomik olarak varlığını kanıtlamanın imkansız olduğu düşünme, büyük ölçüde algıya ve anlamaya bağlı olarak ortaya çıkar. Hayal kurma, problem çözme ve karar verme ise düşünmeden doğan yeteneklerdir.