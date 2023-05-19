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Giriş Tarihi: 20.5.2023

İnsanlık dersi

Bursa’da bir araya gelen gönüllüler bu ay devlet tarafından ödenen doğalgaz faturalarındaki ücretleri deprem bölgesine gönderdi. Gönüllülerin yaptığı bu hareket takdir topladı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İnsanlık dersi
Birçok sosyal yardımlaşma etkinliğinde bir araya gelen Vatansevdalıları Platformu üyesi 30 kişi bu ay evlerine gelen ve devlet tarafından ödenen doğalgaz faturası kadar ücreti deprem bölgesine gönderdi. Toplanan 10 bin lirayla deprem bölgesine ekmek yardımı yapıldı. Devletimiz tarafından karşılanan bu ay ki doğalgaz faturalarını deprem bölgesine göndermeye karar verdiklerini ifade eden Vatansevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Seçimlerin ilk etabını çok şükür kazasız belasız geride bıraktık. Herkesin bir görüşü olduğu gibi kazanan da bir tane olacak. Ancak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yapılan hakaret dolu paylaşımlar şahsımızı çok üzdü. Devletimizin bizlere hediyesi olan bu ay ki doğalgazın ücretsiz olması sebebiyle kendi adımıza bu ay gelen doğalgaz faturamızın tutarını depremzede kardeşlerime yollamaya karar verdik" dedi.

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