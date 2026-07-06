İnsanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) BaşkanıAli Hamza Pehlivan, Venezuela'da görev yapan AFAD ekipleriyle video konferans sistemiyle görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri ele alındı. Pehlivan, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Venezuela halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi. 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin, Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 askeri uçakla bölgeye sevk edildiğini belirten Pehlivan, "Ekiplerimizin çalışmalarını aralıksız sürdürayor. AFAD'ımız insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde anlayışıyla çalışmaktadır" dedi. Venezuela devleti tarafından Kahramanlık Nişanı ile onurlandırılan AFAD personelini de kutlayan Pehlivan, sahada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

TÜRKİYE YARDIM YAĞDIRDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çifte deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman desteğinde bulundu. TİKA, bölgedeki enkaz kaldırma, tahliye ve kamp yaşamı ihtiyaçları doğrultusunda endüstriyel elektrikli kırıcı-deliciler, endüstriyel motorlu testereler, taşınabilir jeneratörler, şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklardan oluşan acil yardım malzemelerini önceki gün La Guaira Valiliği yetkililerine teslim etti" ifadelerini kullandı.

KAYIPLAR 2 BİN 954'E YÜKSELDİ

Venezuela'lı yetkililer, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini açıkladı. 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı ve 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.