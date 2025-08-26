Haberler Yaşam Haberleri İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! Altın dolu poşeti bulur bulmaz yetkililere teslim etti
Giriş Tarihi: 26.8.2025 19:17 Son Güncelleme: 26.8.2025 19:19

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! Altın dolu poşeti bulur bulmaz yetkililere teslim etti

Batman’da 15 yaşındaki Ömer Çoban, çöplerin yanında bulduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerindeki altınları emniyete teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

Gap Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan dayısının yoğurtlarını satarak ailesine destek olan 15 yaşındaki Ömer Çoban, eve dönerken yol kenarında altın dolu bir poşet fark etti.

15 YAŞINDAKİ ÖMER TAKDİR TOPLADI

Çöplerin yanında içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık altın bulunan poşeti hiç vakit kaybetmeden polis ekiplerine teslim eden Ömer, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

Mahalle sakinleri, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlükten dolayı Ömer'i tebrik ederek, örnek davranışının herkese ders niteliğinde olduğunu söyledi.

