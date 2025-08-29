İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! Yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Muhammet Yalman, işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yol kenarında yerde bir çanta fark etti.

Çantadan çıkan 10 çeyrek, 2 ata lira ve 1 tam altını Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götüren Yalman, altınları buradaki görevlilere teslim etti.

Kısa süre önce Zabıta Müdürlüğünü arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç ise altınlarını kaybettiğini belirterek, bulunması durumunda kendisine teslim edilmesini istedi.

ZIBATA EKİPLERİ ALTINLARI TESLİM ETTİ

Bunun üzerine Yalman ve Aykaç Zabıta Müdürlüğünde bir araya geldi. Zabıta ekiplerince yapılan tespit çalışmalarının ardından altınlar, Aykaç'a teslim edildi. Yalman, vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, bu tür durumlarda herkesin duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Aykaç ise kaybettiği altınların bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Muhammet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çevremizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insana denk geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.