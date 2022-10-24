Instagram Beğenileri Görme – Instagram’da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır, Nereden Görülür?

Instagram kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda takip ettiğimiz kişilerin beğendiği gönderileri görmemizi de sağlayan bir uygulamayken geçtiğimiz yıllarda yapılan güncellemeler ile bu özelliği kapatmıştır. Bu güncelleme sonrasında profilimizden yalnızca kendi beğendiğimiz gönderileri görmemiz mümkündür. Peki, Instagram'da beğenilen gönderiler nereden görülür, instagram beğendiklerini görme nasıl yapılır, PC'den Instagram beğenilen gönderilere nereden bakılır? İşte cevabı…

Instagram Beğenileri Görme

Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması olarak kullanılmaya başlanan sonrasında yapılan güncellemeler ile videoların da paylaşılabilir hale geldiği Instagram uygulaması, kullanılmaya başlandığı günden bu güne kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini beğenme fırsatı sunmuştur.

İlk etapta takip ettiğimiz kişilerin yaptıkları beğenileri de görebildiğimiz Instagram, sonraki yıllarda bu özelliği kullanımdan kaldırmıştır. Günümüzde sadece kendi hesabımızdan yapılan beğeni, yorum ve etkileşimleri görüntüleyebiliriz.

Instagram'da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır?

Instagram'da beğenilen gönderileri görmenin birden fazla yolu vardır.

İlk yolu profilinize girdikten sonra sağ üst köşede bulunan üç tane paralel, üst üste sıralanmış şekilde duran çizgilere tıklamaktır. Açılan sekmede ''Hareketlerin'' kısmına girilir. Bu alana girdikten sonra Instagram'da geçirilen süre, yapılan yorumlar, beğenmeler, aramalar ve hikâye yanıtları gibi çok sayıda kişisel etkileşiminize erişebilirsiniz.

Instagram'daki beğenilerinizi görmek için ''Etkileşimler'' seçeneğini tıkladıktan sonra açılan pencereden ''beğenmeler'' kısmını seçerek Instagram'daki beğenilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Instagram'daki Beğenilen Gönderilere Nereden Bakılır?

Instagram'daki beğenilen gönderilere bakmak için ilk önce profilinize girmelisiniz. Sağ üst köşede bulunan üç tane paralel, üst üste sıralanmış şekilde duran çizgilere tıklamaktır. Açılan pencereden ''Ayarlar'' kısmına gittikten sonra karşınıza çıkan yeni ekranda en üstte bulunan bir arama kısmı mevcuttur. Arama kısmına ''beğenmeleri yönet' yazdıktan sonra karşınıza çıkan ekranda tüm beğenilerinizi bulabilirsiniz.

Bu ekranda beğenmeleri toplu şekilde kaldırma özelliği de bulunmaktadır.

Instagram'daki Beğenilen Gönderilere PC'den Nasıl Bakılır?

Telefon ve tabletlerde çok sayıda özelliği ile kullanılabilen Instagram maalesef masaüstü bilgisayarlar ve laptoplar için her zaman aynı özelliklerle kullanılamıyor. Instagram'da yaptığınız beğenilerin görüntülenmesi de PC'lerde kullanılamayan özelliklerden bir tanesi. Bu özellikten faydalanabilmek için uygulamaya telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla giriş yapmanız gerekiyor.

Instagram'da Beğenilen Gönderiyi Görememe

Beğendiğiniz gönderileri görüntülemek için her şeyi yaptıysanız fakat çıkan gönderiler arasında bazı eksikler olduğunu düşünüyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir.

-ilgili paylaşım, yapan kişi tarafından silinmiş olabilir,

-ilgili gönderinin paylaşıldığı hesap kapanmış ya da silinmiş olabilir,

-gönderinin sahibi sizi engellemiş olabilir,

-paylaşımı yapan kişi hesabını gizli hale getirmiş olabilir, (bu seçenekte sizin o kişiyi takip etmiyor olmanız önemlidir aksi takdirde gizli hesap olsa bile siz takip ediyorsanız gönderiyi görebilirsiniz.)

-paylaşımı yapan kişi, gönderiyi arşivlemiş olabilir.