Haberler Yaşam Haberleri Instagram Beğenileri Görme – Instagram’da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır, Nereden Görülür?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:29 Son Güncelleme: 24.10.2022 11:31

Instagram Beğenileri GörmeInstagram’da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır, Nereden Görülür?

Instagram beğenileri görme çok sayıda insanın merak ettiği ve nasıl yapıldığını öğrenmek için hakkında internette araştırma yaptığı konulardan bir tanesidir. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram’da bir gönderiyi beğenmek için üstüne iki kez tıklayabilir ya da gönderinin hemen altındaki kalp simgesine dokunabiliriz. Peki, Instagram beğenilen gönderiler nereden görülür, Instagram beğenilen gönderileri görme nasıl yapılır, PC’den Instagram beğeni görme hakkında merak ettiğiniz her şey…

Instagram Beğenileri Görme – Instagram’da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır, Nereden Görülür?

Instagram kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda takip ettiğimiz kişilerin beğendiği gönderileri görmemizi de sağlayan bir uygulamayken geçtiğimiz yıllarda yapılan güncellemeler ile bu özelliği kapatmıştır. Bu güncelleme sonrasında profilimizden yalnızca kendi beğendiğimiz gönderileri görmemiz mümkündür. Peki, Instagram'da beğenilen gönderiler nereden görülür, instagram beğendiklerini görme nasıl yapılır, PC'den Instagram beğenilen gönderilere nereden bakılır? İşte cevabı…

Instagram Beğenileri Görme

Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması olarak kullanılmaya başlanan sonrasında yapılan güncellemeler ile videoların da paylaşılabilir hale geldiği Instagram uygulaması, kullanılmaya başlandığı günden bu güne kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini beğenme fırsatı sunmuştur.

İlk etapta takip ettiğimiz kişilerin yaptıkları beğenileri de görebildiğimiz Instagram, sonraki yıllarda bu özelliği kullanımdan kaldırmıştır. Günümüzde sadece kendi hesabımızdan yapılan beğeni, yorum ve etkileşimleri görüntüleyebiliriz.

Instagram'da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır?

Instagram'da beğenilen gönderileri görmenin birden fazla yolu vardır.

İlk yolu profilinize girdikten sonra sağ üst köşede bulunan üç tane paralel, üst üste sıralanmış şekilde duran çizgilere tıklamaktır. Açılan sekmede ''Hareketlerin'' kısmına girilir. Bu alana girdikten sonra Instagram'da geçirilen süre, yapılan yorumlar, beğenmeler, aramalar ve hikâye yanıtları gibi çok sayıda kişisel etkileşiminize erişebilirsiniz.

Instagram'daki beğenilerinizi görmek için ''Etkileşimler'' seçeneğini tıkladıktan sonra açılan pencereden ''beğenmeler'' kısmını seçerek Instagram'daki beğenilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Instagram'daki Beğenilen Gönderilere Nereden Bakılır?

Instagram'daki beğenilen gönderilere bakmak için ilk önce profilinize girmelisiniz. Sağ üst köşede bulunan üç tane paralel, üst üste sıralanmış şekilde duran çizgilere tıklamaktır. Açılan pencereden ''Ayarlar'' kısmına gittikten sonra karşınıza çıkan yeni ekranda en üstte bulunan bir arama kısmı mevcuttur. Arama kısmına ''beğenmeleri yönet' yazdıktan sonra karşınıza çıkan ekranda tüm beğenilerinizi bulabilirsiniz.

Bu ekranda beğenmeleri toplu şekilde kaldırma özelliği de bulunmaktadır.

Instagram'daki Beğenilen Gönderilere PC'den Nasıl Bakılır?

Telefon ve tabletlerde çok sayıda özelliği ile kullanılabilen Instagram maalesef masaüstü bilgisayarlar ve laptoplar için her zaman aynı özelliklerle kullanılamıyor. Instagram'da yaptığınız beğenilerin görüntülenmesi de PC'lerde kullanılamayan özelliklerden bir tanesi. Bu özellikten faydalanabilmek için uygulamaya telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla giriş yapmanız gerekiyor.

Instagram'da Beğenilen Gönderiyi Görememe

Beğendiğiniz gönderileri görüntülemek için her şeyi yaptıysanız fakat çıkan gönderiler arasında bazı eksikler olduğunu düşünüyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir.

-ilgili paylaşım, yapan kişi tarafından silinmiş olabilir,

-ilgili gönderinin paylaşıldığı hesap kapanmış ya da silinmiş olabilir,

-gönderinin sahibi sizi engellemiş olabilir,

-paylaşımı yapan kişi hesabını gizli hale getirmiş olabilir, (bu seçenekte sizin o kişiyi takip etmiyor olmanız önemlidir aksi takdirde gizli hesap olsa bile siz takip ediyorsanız gönderiyi görebilirsiniz.)

-paylaşımı yapan kişi, gönderiyi arşivlemiş olabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
Son dakika: PKK ve FETÖ Köln’de el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
SON DAKİKA | Aile Bakanlığı açıkladı! Detaylar belli oldu: 300 bin TL'lik konut desteği
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
Geçmiş ola
Özel sektör barınma sorununa el attı
Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram Beğenileri Görme – Instagram’da Beğenilen Gönderileri Görme Nasıl Yapılır, Nereden Görülür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA