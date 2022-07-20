İnstagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemedi uyarısı alıyorum?

İnstagram çöktü mü? sorusu akşam saatlerinde ünlü sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar instagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemedi uyarısı alıyorum? sorularının yanıtlarını araştırmayı yoğun olarak sürdürüyor.
İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Gece saatlerinde popüler uygulama instagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaştı. Arıza veya hataya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, ilerleyen saatlerde konunun netleşmesi bekleniyor.
Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur. Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.