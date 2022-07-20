İnstagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemedi uyarısı alıyorum?

İnstagram çöktü mü? sorusu akşam saatlerinde ünlü sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar instagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemedi uyarısı alıyorum? sorularının yanıtlarını araştırmayı yoğun olarak sürdürüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;