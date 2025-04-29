Instagram Hikaye Siyah Ekran Hatası Nasıl Çözülür? Instagram Story Neden Siyah Ekran Olur, Nasıl Düzelir?

Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya aracılığı ile gün içinde pek çok paylaşım yapılmaktadır. Her ne kadar eğlence amaçlı kullanılsa da sosyal medya platformlarından da gelir de elde edilebilmektedir. Instagram da bu sebeple sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak gün içinde karşılaşılan uygulama hataları birçok insanın işini aksatabilmektedir. Siyah ekran sorunu da bu gibi sorunlardan biridir. Instagram hikaye siyah ekran hatası nasıl çözülür ve Instagram story neden siyah ekran olur, nasıl düzelir sorusuna da sıklıkla cevap aranmaktadır.

Instagram Hikaye Siyah Ekran Hatası Nasıl Çözülür?

Instagram siyah ekran sorunu uygulamanın gerektiği şekilde kullanılmasını engelleyen görüntü tabanlı bir sorundur. Söz konusu sorunu birkaç adımda düzeltilebilir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Güç tasarrufu modunu kapatın.

Telefonu açıp kapatın ya da yeniden başlatın.

Instagram'ı durdurmaya zorlayın. Iphone kullanıcılarının sadece uygulamayı kapatması yeterli.

Kullandığınız instagram sürümünün güncel olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Cihazınızın güncel olup olmadığını kontrol edin.

En son olarak Instagram'ı silip tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Instagram Story Neden Siyah Ekran Olur, Nasıl Düzelir?

Instagram'ın siyah ekran sorunu vermesi birçok kullanıcı olumsuz olumsuz bir uygulama oluşturmaktadır. Bu sorun belli başlı bazı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle zayıf internet bağlantısı hikayelerin yüklenmesini engelleyebilir. Bununla birlikte yetersiz depolama alanına sahipseniz de hikayelerin yüklenmesi engellenebilir. Ayrıca uygulamanın eski bir sürümünü kullanıyorsanız veya uygulamadan kaynaklı bir yazılım hatası mevcut ise yine siyah ekran sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Siyah ekran sorunu ile karşılaşmamak için telefonunuzun ve Instagram'ın güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte Instagram'ı veya telefonunuzu da kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz.