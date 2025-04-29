Instagram Hikaye Süresi En Fazla Kaç Saniye? Instagram’da Story Süresi Nasıl Uzatılır?

Instagram, tüm dünyada çok fazla kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında ilk dörtte yer almaktadır. Sade ve kolay kullanımı sayesinde her yaştan ve farklı ilgi alanlarına sahip kişilere hitap etmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar sadece gönderi dışında Instagram'ın sunduğu başka özellikleri de kullanmaktadır. Bunlardan biri "hikaye" özelliğidir. Kullanıcılar videolarını hikaye kısmında paylaşmak istemekte fakat hikaye süresinin ne kadar olduğunu bilmedikleri için videonun bölüneceği konusunda endişe etmektedirler.

Instagram Hikaye Süresi En Fazla Kaç Saniye?

Instagram'ın story özelliğini kullanmak istediğimizde bu paylaşımların belirli bir süre boyunca görüntülenebilir olduğunu görürüz. Bu içerikler 24 saat boyunca görüntülenebilir ve bu sürenin sonunda otomatik olarak kaybolur. Fakat kullanıcılar istedikleri takdirde bu hikayeleri sayfalarında "öne çıkanlar" kısmında ekleyerek daha uzun süre görünür kılabilirler. Instagram'a story özelliğini geldiğinde hikaye süresi 15 saniye ile sınırlıydı. Bu durum, 15 saniyeden fazla video paylaşmak isteyen kullanıcılar için sorun oluşturuyordu. Çünkü videolar 15 saniyelik parçalara bölünerek paylaşılıyordu. Instagram bu duruma çözüm getirdi ve 2024'ün son güncellemeleriyle beraber hikaye süresi 15 saniyeden 60 saniyeye çıkarıldı.

Instagram'da Story Süresi Nasıl Uzatılır?

Başlangıçta kullanıcılar yalnızca gönderi şeklinde fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyorken artık hikaye paylaşımı da platformun önemli özelliklerinden biri haline gelmiştir. Instagram'ın hikaye süresinin 60 saniyeye çıkarılma özelliği, şu an tüm kullanıcılar için aktif durumdadır. Eğer bu özellik sizin uygulamanızda görünmüyorsa yapılmamış işlemler olabilir. Bu durumun nedenleri arasında, uygulamanın güncellenmemiş olması ya da eski bir sürümünün kullanılması yer alabilir.