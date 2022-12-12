Instagram Kaç Kere Kapatılır? Dondurulup Açılan Instagram Hesabı Üst Üste Kaç Defa Kapatılabilir?

İnstagram kaç kere kapatılır, instagram kaç günde bir kapatılabilir ve instagram kapatınca tekrar açılıyor mu? sorularını yanıtlamakla başlayalım. Sosyal medya uygulamalarını kullanmaya mola vermek isteyen insanlar bu adıma ilk önce instagram hesaplarından başlamaktadırlar. Görseller ve algoritmalar aracılığı ile bizi kendine çeken bu uygulamaya ara vermek bir hayli zor olmaktadır. Hesap bir kere dondurulduğu zaman bir süre sonra ancak açılmakta ve tekrar dondurmak istendiğinde yine bir süre beklenmesi gerekmektedir.

Instagram Kaç Kere Kapatılır?

İnstagram kullanan kişiler hesaplarını kısa bir süre olacak şekilde kapatma hakkına sahip olurlar. Hesabı bir süreliğine kapatacak olmanın, yani hesap dondurma işleminin en sık rastlan nedenlerinden bir tanesi de sosyal medyaya ara vermek istemeleridir. Bazı insanlar bunu dopamin detoksu ya da sosyal medya uygulamaları detoksu yapmak olarak da adlandırmaktadırlar. Kullanıcıların birkaçı hesaplarını sıklıkla dondurmak istemektedirler. İnstagram uygulaması, hesapların kaç kez dondurulabileceği ile ilgili bir kural koymamıştır.

Tüm hesaplar istedikleri kadar kapatılıp daha sonra tekrar açılabilmektedir. Kısacası, İnstagram kaç kere kapatılır, instagram kaç günde bir kapatılabilir ve instagram kapatınca tekrar açılıyor mu? sorularına bir cevap vermek gerekmektedir. Bu yanıt ise şudur, instagram hesaplarını dondurmanın, kapatmanın belirli bir zaman sınırı yoktur. Hesaplarını birçok defa kapatmak isteyen kişiler için iki dondurma işlemi esnasında bir zaman sınırı konulmuştur. Bu süre sınırı Instagram dondurma zamanı olarak isimlendirilmektedir.

Dondurulup Açılan Instagram Hesabı Üst Üste Kaç Defa Kapatılabilir?

İnstagram hesabı kullanan kişilerin hesapları sıklıkla dondurulmaktadır. Bu nedenle, birçok defa hesabını dondurmak isteyen bireyin özgür iradesi olmaktadır. Fakat hesap kapatma işlemleri sırasında beklenmesi istenen bir zaman vardır. İnstagram kapatma süresi 7 gün (1 hafta) olacak şeklinde belirlenmektedir. Yani instagram dondurma işlemi esnasında ve sonrasında yaklaşık 1 hafta kadar zaman geçmesi gerekmektedir. Bu belirlenen zaman, dondurulan günden sonraki zamanlar değil, dondurulmuş hesabın açıldığı günden sonra sayılmaya başlanmaktadır. İnstagram kullanıcıları 7 günden kısa bir zaman içerisinde hesaplarını 2. kez kapatmak istedikleri zaman instagram uygulamasının uyarı veriyor olması, instagram kaç kere kapatılır? Sorusunun yanıtı olarak kabul edilmektedir.

İnstagram hesabı kısa bir süreliğinde de olsa kapatıldığı süre bu hesap istendiği zaman boyunca dondurulabilmektedir. Fakat kapatılan instagram hesabının açılmış olması için minimum 3 saat geçmesi gerekmektedir. Hesabını istemsiz bir şekilde donduran ya da dondurmaktan vazgeçen kullanıcılar 3 saatten itibaren hesaplarını açabilmektedirler. Bu zaman sınırına kapatılan instagram hesabını açma zamanı denmektedir.