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Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:22 Son Güncelleme: 12.12.2022 13:22

Instagram Kapatınca Mesaj Gönderilir Mi ve Alınır Mı? Instagram Dondurunca Karşı Taraftan Mesajlar Silinir Mi?

Sosyal medya uygulamaları, iletişime imkan tanır ve bu yüzden Instagram kapatınca mesaj gider mi sorusu önemlidir. "Direct Message" kısmı irtibat kurmayı sağlar, ancak hesabını donduran birine mesaj gider mi diye de merak edilir. Instagram kapatınca birine mesaj gönderilir mi sorusu, kullanıcıların aklını kurcalar. Instagram dondurunca karşı taraftan mesajlar silinir mi diye soranlar da vardır. Peki kapatıldıktan sonra hesaptan mesaj gider mi?

Instagram Kapatınca Mesaj Gönderilir Mi ve Alınır Mı? Instagram Dondurunca Karşı Taraftan Mesajlar Silinir Mi?

Zamanının çoğunu sosyal ağlarda geçirenler için Instagram kapatınca mesaj gider mi sorusu merak uyandırıcıdır. Aynı şekilde, hesabını donduran birine mesaj gider mi diye araştıranlar da vardır. Arkadaşlara ve tanıdık diğer kişilere atılan ses kaydı veya metin mesajları kadar, Instagram kapatınca birine mesaj gönderilir mi sorusu da merak uyandırıcıdır. Atılan mesajların ulaşıp ulaşmadığı konusunda tereddüt yaşayanlar, Instagram dondurunca karşı taraftan mesajlar silinir mi diye sorar.

Instagram Kapatınca Mesaj Gider mi?

Görsellerin ve videoların paylaşıldığı bir sosyal medya ağı olan Instagram, dünyanın en çok indirilen uygulamaları arasındadır. Direct Message veya bilinen diğer adıyla "DM" sayesinde, mesaj, ses kaydı, resim, video, çıkartma göndermeyi, arama ve hatta görüntülü görüşme yapmayı sağlar. Kullanıcıların bununla ilgili merak ettikleri en önemli nokta ise hesap kapatıldıktan sonra mesajların iletilip iletilmediğidir. Aynı zamanda, hesabını donduran veya kapatan karşı tarafın gönderilmiş mesajları görüp görmediği de bir merak konusudur.

Instagram hesabını geçici bir süre için donduran kişiye mesaj atmak mümkündür. Kişi, tekrar aktif hale geldiğinde bu mesajları görebilir ve okuyabilir. Aynı şekilde, yapılan aramalar için bildirim alabilir. Kişi kendi hesabını dondurmadan önce başkalarına attığı mesajların karşı taraftan silinmesi de söz konusu değildir. Öte yandan, bir kullanıcı hesabını kalıcı olarak kapattıktan sonra mesaj alması ve göndermesi imkansızdır. Instagram üzerinden mesajlaşmaya devam edebilmesi için hesabına giriş yaparak tekrar aktif hale getirmelidir.

Instagram'da Silinen Mesajlar Görülebilir mi?

Instagram kullanıcıları, yabancı veya tanıdık kişilerden gelen, ancak daha okunmadan silinen mesajlar içinde neler yazdığını merak eder. Bildirim çubuğunda beliren "bu mesaja artık ulaşılamıyor" ifadesini gördükten sonra yapılması gereken ayarlar kısmına gitmektir. Burada, "Notification Log" olarak da geçen "Bildirim Günlüğü" bölümü bulunur. Bu kısmı bulmayı başaran kullanıcılar, önceden gelmiş olan tüm bildirimleri listeleyebilir. İçeriği merak edilen mesajı okumak için "Sender's Username" bölümü bulunmalıdır. Daha sonra "Android Text" kutucuğu kontrol edilerek mesaj metnini okumak mümkündür. Fakat, bu yöntem sadece Android kullanıcıları için geçerlidir. Ek olarak, resim, video ve ses kayıtlarına ulaşmak imkansızdır. Sadece mesaj içeriği okunabilir.

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Instagram Kapatınca Mesaj Gönderilir Mi ve Alınır Mı? Instagram Dondurunca Karşı Taraftan Mesajlar Silinir Mi?
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