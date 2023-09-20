İnstagram Mavi Tik Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır? İnstagram Mavi Tik Başvurusu Ne Zaman Onaylanır?

İnstagram kullanıcıları, dünyanın her yerindeki haberlere ulaşabileceği gibi hesabını kişisel olarak da kullanabilmektedir. Fakat bazı kullanıcılar hesabını kurumsal nitelikte kullanmayı tercih eder. Bu kullanıcılar için, güven vermek açısından, İnstagram hesabının onaylı hesap olması yani hesabın mavi tik alması oldukça önemlidir. Mavi tik için İnstagram hesabından başvuru yapmak gerekir. Başvuru yaptıktan sonra ise İnstagram mavi tik başvurusu kaç günde sonuçlanır, ne zaman onaylanır bilmek isteyebilirsiniz.

İnstagram Mavi Tik Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi İnstagram'dır. Bir İnstagram kullanıcısı profilini kişisel olarak kullanmıyor yani profili kurumsal bir nitelik taşıyorsa onaylı hesap statüsüne geçebilir. Yani İnstagram profili için mavi tik alabilir. İnstagram hesabının gerçek kullanıcıya ait olduğunu onaylamak için hesaba mavi tik verilebilir. Yani bu işaret İnstagram hesabının profilde gösterilen isme veya kuruma ait olduğunu göstermektedir. Böylelikle İnstagram profilinin aynı isme sahip olabilecek diğer İnstagram hesaplarından ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Mavi tik ile yanıltıcı veya dolandırıcı hesapların ve paylaşımların önüne geçilmektedir. Mavi tik almış bir İnstagram hesabı, İnstagram tarafından onaylanmış olur. İnstagram 'da mavi tik almak için yani onaylı hesap olabilmek için profilin kurumsal bir nitelik taşıması önemlidir. Bunun anlamı ise, içerik üretmek ya da ürün tanıtmak için kullandığınız bir hesap kurumsal nitelik taşımaktadır. Kurumsal olmayan yani standart kişisel profillerde onaylı hesap özelliği yoktur. Yani İnstagram'da bulunan işletme hesabına geçmeden mavi tik almanız mümkün değildir. Aynı zamanda bu işareti alabilmek için profilin herkes açık olması gerekmektedir. Kapalı ya da kilitli İnstagram hesapları için mavi tik almak söz konusu değildir. Eğer sizde İnstagram'da kurumsal bir hesap yönetiyorsanız ve mavi tik almak istiyorsanız başvuru yapmalısınız. Mavi tik verilmesi için yapmış olduğunuz başvurunun onaylanması gerekmektedir. İnstagram mavi tik başvurusu genellikle bir hafta içinde sonuçlanmaktadır. Fakat bazı ekstrem durumlarda yani mavi tik başvurularının yoğunluğuna yada İnstagram altyapı çalışmalarının olmasına göre bu süre uzayabilmektedir. Eğer bu gibi durumlar söz konusu ise mavi tik başvurusunun onaylanması 30 günü bulabilmektedir. Eğer başvurunuz kabul edilip de mavi tik alırsanız bu, hedeflemiş olduğunuz kitlenin güven problemi yaşamamasına yardımcı olur. Bu işaret sayesinde İnstagram hesabınız resmi bir nitelik kazanır. Eğer mavi tik başvurunuz onaylamazsa neden onaylanmadığı hakkında size gerekçe bildirilir. Neden onaylanmadığı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra eksik olan noktaları tamamlayıp kriterleri yerine getirerek mavi tik için yeniden başvuruda bulunabilirsiniz.

İnstagram Mavi Tik Başvurusu Ne Zaman Onaylanır?

İnstagram'da başkaları adına açılmış sahte hesaplar, diğer sosyal medya platformlarında da olduğu gibi, ciddi bir sorun olarak görülür. Size ait olan markayı taklit ederek veya direkt sizin adınıza İnstagram hesabı açan kişiler sizin ya da faaliyetlerinizin imajına oldukça zarar verebilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kurumsal olan İnstagram hesabınızı onaylı hesap yaparak mavi tik alabilirsiniz. Mavi tik almak itibarınız içinde oldukça önemlidir. Hesabınıza mavi tik almak, marka ya da isim taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi ya da kişilerin önüne geçmenizi sağlar. Fakat mavi tik almak için yerine getirmeniz gereken belli başlı kurallar ve kriterler vardır. Bu kurallara ve kriterlere uygun bir hesabınız varsa mavi tik için İnstagram hesabınızdan başvuru yapabilirsiniz. Hesap onayı yani mavi tik için yaptığınız başvuru Facebook tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme genellikle bir hafta sürer. Yani İnstagram mavi tik başvurusu normal koşullarda bir haftada onaylanır. Fakat mavi tik başvurularının yoğun olmasından ya da İnstagram altyapı çalışmalarının olmasından dolayı onaylanma süresi uzayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise mavi tik başvurusu 30 günün sonunda da onaylanabilir. Değerlendirme sonucunuz olumlu olursa yani mavi tik alırsanız İnstagram, hesabınıza mavi tiki otomatik olarak ekler.