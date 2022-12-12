Instagram Mesaj Silince Bildirim Gider Mi? Instagram’da Mesaj Gönderimi İptal Et Diyince Karşı Taraf Görür Mü?

Instagram mesaj silince bildirim gider mi diye merak eden kullanıcılar vardır. Mesajın okunmasını istemeyen kişiler, Instagram mesaj silindi bildirimi mi var mı diye sorar. Giriş yapmadan bildirimden okumak mümkün olduğu için Instagram geri alınan mesaj görünür mü sorusu önemlidir. Medya dosyaları bildirimden görülmese de metin mesajları okunabilir ve bu yüzden, Instagram gönderimi geri al bildirim gider mi diye düşündürür. Mesaj gönderimi iptal et karşı taraf görür mü sorusunun cevabı nedir?

Instagram Mesaj Silince Bildirim Gider mi?

Neredeyse hemen herkesin akıllı telefonunda yüklü olan Instagram, kullanıcılarına mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı sunan bir uygulamadır. Kişiler, DM (Direct Message) bölümü sayesinde, ister yakınları isterseler yeni tanıştıkları insanlarla sohbet edebilirler. Fakat, bazen yanlışlıkla gönderilen veya karşı tarafa iletildikten sonra pişman olunan bazı mesajlar vardır.

Çoğu insan, bunların nasıl silineceği hakkında bilgi sahibi değildir. Fakat, endişelenmeye hiç gerek yok, çünkü Instagram'da mesajları herkesten silmek mümkündür. Bunun için yapılması gereken ilk şey, istediğiniz sohbete girmek ve silmek istediğiniz mesajın üzerine dokunarak "Gönderiyi İptal Et"i seçmektir. Burada önemli olan nokta ise hızlı davranmak ve anında silmektir. Ek olarak, üzerinden biraz zaman geçmiş olan mesajlar silinse bile karşı tarafa bildirim gitmiş olabilir. Gönderiyi iptal etmiş olmanıza rağmen, kişi bildirimlerden yazmış olduğunuz mesajı okuyabilir.

Instagram'da Silinen Mesajlar için Bildirim Gider mi?

Yukarıda belirtildiği üzere süre burada çok önemlidir. Eğer gönderdiğiniz mesajı hemen sildiğiniz takdirde, karşı tarafın bildirim almaması mümkündür. Buna karşın, uzun bir süre geçtikten sonra silmeniz faydasız olabilir. Çünkü, hem mesajlar okunmuş hem de ekran görüntüsü alınmış olabilir. Bu bakımdan aceleci olmakta yarar vardır. Ek olarak, mesajların silindiğine dair bildirim yoktur. Kişi sohbete girdiği zaman mesajların silinmiş olduğunu fark eder.