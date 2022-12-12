Instagram Silinen Hesabın Kullanıcı Adını Alma - Instagram Hesabı Silindikten Sonra Aynı Kullanıcı Adı İle Başka Hesap Açılır Mı?

Mevcut hesabını kapatan veya yenisini açmak isteyenler, Instagram kullanıcı adını başka hesaba aktarma nasıl yapılır diye düşünür. İstedikleri adların başkaları tarafından alındığını gören kişiler için Instagram silinen hesabın kullanıcı adını alma nasıl yapılır sorusu merak uyandırıcıdır. Silinen hesaptaki kullanıcı adını başka hesapta kullanabilir miyim sorusunun cevabı, bu problemi yaşayan kişiler için önem taşır. Önceden alınan kullanıcı adı yeni hesaba nasıl aktarılır?

Instagram Kullanıcı Adını Başka Hesaba Aktarma Nasıl Yapılır?

Instagram, günümüzün en popüler sosyal ağları arasında yer alır. Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcıya sahiptir ve bunun 38 milyonunu ise sadece Türkler oluşturur. Ülkemiz, bu rakam ile uygulamayı kullanan ülkeler arasında 6. sırada yer alır. Bu kadar çok rağbet gören bir uygulama olduğu için kişilerin, kullanıcı adı bulma ile ilgili sorun yaşamaları oldukça normaldir. İnsanlar bundan dolayı, silinen hesapların kullanıcı adının nasıl alınacağı hakkında bilgi almak ister.

Instagram'ın belirlediği kurallara göre, hesap silindikten sonra aynı kullanıcı adını almak mümkün değildir. Bunun ne kadar süreceği hakkında bir veri yoktur. Aynı durum, Facebook'ta da geçerlidir. Bir Facebook sayfası kapatıldıktan hemen sonra, aynı isimle bir hesap açmak imkansızdır. Fakat, ısrarla aynı adı kullanmayı isteyen kişilerin yapması gereken basit bir işlem vardır. Instagram hesabınızı kapatmadan önce kullanıcı adınızı değiştirebilir ve daha sonra yeni açtığınız hesapta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yöntem ile hem eski hesap kapatılır hem de kullanıcı adı korunur.

Instagram'da Silinen Hesap Nasıl Geri Alınır?

Yanlışlıkla veya çeşitli nedenlerden dolayı isteyerek olsun hiç fark etmez, Instagram'da silinen hesabı geri almak oldukça kolaydır. Çünkü, hesabın sahibinin fikrini değiştirme ihtimaline karşı Instagram 30 günlük bir süre tanır. Bu zaman dilimi içinde hesabını tutmayı seçenlerin, bunun için tekrar giriş yapmaları yeterlidir. Bu şekilde, aynı hesap kullanılmaya devam edilir.