Haberler Yaşam Haberleri Instagram Silinen Hesabın Kullanıcı Adını Alma - Instagram Hesabı Silindikten Sonra Aynı Kullanıcı Adı İle Başka Hesap Açılır Mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:07 Son Güncelleme: 12.12.2022 12:08

Instagram Silinen Hesabın Kullanıcı Adını Alma - Instagram Hesabı Silindikten Sonra Aynı Kullanıcı Adı İle Başka Hesap Açılır Mı?

Instagram kullanıcı adını başka hesaba aktarma, kullanıcıların olup olmadığını merak ettiği bir özelliktir. Yeni hesap açanların en büyük sorunu olduğu için Instagram silinen hesabın kullanıcı adını alma mümkün müdür diye soranlar bulunur. Kişi, açtıktan sonra kapattığı hesabın adını almak isteyebilir ve silinen hesaptaki kullanıcı adını başka hesapta kullanabilir miyim diye sorar. Peki bunu yapmak mümkün müdür?

Instagram Silinen Hesabın Kullanıcı Adını Alma - Instagram Hesabı Silindikten Sonra Aynı Kullanıcı Adı İle Başka Hesap Açılır Mı?

Mevcut hesabını kapatan veya yenisini açmak isteyenler, Instagram kullanıcı adını başka hesaba aktarma nasıl yapılır diye düşünür. İstedikleri adların başkaları tarafından alındığını gören kişiler için Instagram silinen hesabın kullanıcı adını alma nasıl yapılır sorusu merak uyandırıcıdır. Silinen hesaptaki kullanıcı adını başka hesapta kullanabilir miyim sorusunun cevabı, bu problemi yaşayan kişiler için önem taşır. Önceden alınan kullanıcı adı yeni hesaba nasıl aktarılır?

Instagram Kullanıcı Adını Başka Hesaba Aktarma Nasıl Yapılır?

Instagram, günümüzün en popüler sosyal ağları arasında yer alır. Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcıya sahiptir ve bunun 38 milyonunu ise sadece Türkler oluşturur. Ülkemiz, bu rakam ile uygulamayı kullanan ülkeler arasında 6. sırada yer alır. Bu kadar çok rağbet gören bir uygulama olduğu için kişilerin, kullanıcı adı bulma ile ilgili sorun yaşamaları oldukça normaldir. İnsanlar bundan dolayı, silinen hesapların kullanıcı adının nasıl alınacağı hakkında bilgi almak ister.

Instagram'ın belirlediği kurallara göre, hesap silindikten sonra aynı kullanıcı adını almak mümkün değildir. Bunun ne kadar süreceği hakkında bir veri yoktur. Aynı durum, Facebook'ta da geçerlidir. Bir Facebook sayfası kapatıldıktan hemen sonra, aynı isimle bir hesap açmak imkansızdır. Fakat, ısrarla aynı adı kullanmayı isteyen kişilerin yapması gereken basit bir işlem vardır. Instagram hesabınızı kapatmadan önce kullanıcı adınızı değiştirebilir ve daha sonra yeni açtığınız hesapta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yöntem ile hem eski hesap kapatılır hem de kullanıcı adı korunur.

Instagram'da Silinen Hesap Nasıl Geri Alınır?

Yanlışlıkla veya çeşitli nedenlerden dolayı isteyerek olsun hiç fark etmez, Instagram'da silinen hesabı geri almak oldukça kolaydır. Çünkü, hesabın sahibinin fikrini değiştirme ihtimaline karşı Instagram 30 günlük bir süre tanır. Bu zaman dilimi içinde hesabını tutmayı seçenlerin, bunun için tekrar giriş yapmaları yeterlidir. Bu şekilde, aynı hesap kullanılmaya devam edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: 3 şart kesinleşti! Bugün tüm gözler Kabine Toplantısı'nda: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret etti! Kartlar açılıyor: Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak!
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
Son dakika: Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi
Neyi kutluyorsunuz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram Silinen Hesabın Kullanıcı Adını Alma - Instagram Hesabı Silindikten Sonra Aynı Kullanıcı Adı İle Başka Hesap Açılır Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA