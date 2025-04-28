Instagram'ın başarısının arkasında, kullanıcı dostu arayüzü ve sürekli geliştirilen işlevsel özellikleri bulunmaktadır. Kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları ve videoları filtreleyip kırpabilir, açıklamalar, etiketler ve konum bilgileri ile birlikte paylaşabilirler. Instagram story ss alınca bildirim gider mi, Instagram hikayesi ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu gibi konularda kullanıcılar gizliliği göz önünde bulundurmak için bu konulara vakıf olması gerekir.

Instagram Story SS Alınca Bildirim Gider Mi?

Instagram, 2025 yılı itibarıyla kullanıcıların hikâyelerinden ekran görüntüsü (screenshot) aldığında karşı tarafa herhangi bir bildirim göndermez. Yani birinin story'sini görüntüleyip ekran kaydı alsanız veya ekran görüntüsü alsanız bile, bu işlem kişiye bildirilmez.

Instagram Hikâyesi Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gidiyor Mu?

Instagram hikâyesinden ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gitmez. 2025 yılı itibarıyla, Instagram hikâyelerinden (Story) alınan ekran görüntüleri veya yapılan ekran kayıtları için karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmemektedir. Bu durum, Instagram'ın resmi destek sayfalarında da açıkça belirtilmemiş olsa da kullanıcı deneyimiyle sabittir.