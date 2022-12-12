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Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:18 Son Güncelleme: 12.12.2022 12:18

Instagram Uzun Süre Girmeyince Kapanır Mı? Instagram Aktif Olmayan Hesapları Kapatıyor Mu?

Instagram uzun süre girmeyince kapanır mı sorusu sosyal medya kullanan herkesin gündeminde olan konulardandır. Bazen şehir değişikliği ya da askerlik gibi durumlarda Instagram aktif olmayan hesapları siliyor mu diye meraklanmak oldukça normaldir. Aktif olmayan Instagram hesabı kendi kendine kapanır mı diye merak ediyorsanız bu yazımızla doğru yerdesiniz. Merak edilen detayları ile Instagram uzun süre girmeyince ne olur sorusunun cevabı…

Instagram Uzun Süre Girmeyince Kapanır Mı? Instagram Aktif Olmayan Hesapları Kapatıyor Mu?

Instagram uzun süre girmeyince kapanır mı konusunu detaylı olarak anlatmak için bu yazımızı sizin için hazırladık. Son dönemlerde insanlar sosyal medya kullanımlarını azaltmaya çalıştıkça Instagram uzun süre girmeyince ne olur diye merak etmektedirler. Aktif olmayan Instagram hesabı kendi kendine kapanır mı? Eğer siz de sosyal medya detoksu yapmadan önce Instagram aktif olmayan hesapları siliyor mu diye bakmak istiyorsunuz buyurun yazımıza geçelim.

Instagram Uzun Süre Girmeyince Kapanır Mı?

Bir sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkan Instagram, kişilerin anlık olarak fotoğraf ve video paylaştıkları, arkadaşları ile hoş anlarını paylaştığı bir yerdir. İnsanlar anılarını kaybetmemek için de hesaplarını kullanmasalar bile hesabın kapanıp kapanmayacağını merak ederler. Instagram da uzun süreli aktifleştirilmeyen hesapları kapatan bir platformdur. Bu hesapların kapatılmasının sebepleri uzun süre boyunca hesaba giriş yapılmaması yani aktif hale getirilmemiş olması olacaktır.

Instagram Aktif Olmayan Hesapları Siliyor Mu?

Bu sorunun cevabına her zaman farklı bir cevap veriliyor olsa da uzun süre aktifleştirilmeyen, herhangi bir cihazdan giriş yapılmamış ya da yapılmayacak olan hesaplar Instagram algoritması içinde zaman içinde silinen hesaplar içine girmektedir. Bu hesapların silinmesi ile hem bot hesaplarının önüne geçilmek istenir hem de başkalarının hesaplarının başkaları tarafından kontrol edilmesi önlenmek istenmektedir.

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Instagram Uzun Süre Girmeyince Kapanır Mı? Instagram Aktif Olmayan Hesapları Kapatıyor Mu?
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