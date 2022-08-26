Haberler Yaşam Haberleri Instagram’da Bugün Aktif Ne Demek? Instagram Bugün Aktif Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:32 Son Güncelleme: 26.8.2022 10:32

Instagram’da Bugün Aktif Ne Demek? Instagram Bugün Aktif Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?

Instagram’da bugün aktif ne demek sorusu oldukça merak edilenler arasında yer alır. Sosyal medya kullanıcılarının bilmediği birçok Instagram özelliği vardır. Bunlardan birisi de bugün aktif özelliğidir. Instagramda bugün aktif ne demek sorusunun yanıtı da bu nedenle sıklıkla merak edilir. Birçok kullanıcı bu bakımdan Instagram bugün aktif nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Çok merak edilen Instagram bugün aktif nasıl yapılır, ne anlama gelir sorusunu yanıtladık.

Instagram’da Bugün Aktif Ne Demek? Instagram Bugün Aktif Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?

Instagram'da bugün aktif ne demek sorusu sosyal medya kullanıcıları arasında çok merak edilen konulardan biridir. Hemen her sosyal medya kullanıcısı hesaplarını daha etkin bir şekilde kullanmanın yollarını araştırıyor. Bu nedenle de Instagramda bugün aktif ne demek sorusunun yanıtı ciddi anlamda araştırılıyor. Instagram bugün aktif nasıl yapılır sorusu da merak edilenlerden bir diğeridir. Çok merak edilen Instagram bugün aktif nasıl yapılır, ne anlama gelir sorularının tüm yanıtları…

Instagram Bugün Aktif Ne Demektir?

Instagram tamamen kullanıcı dostu olarak tasarlanan uygulamalardan biridir. Kullanıcılar kendi kullanım rahatlığına göre istedikleri şekilde ayarlama ve profil düzenini değiştirebilme şansına sahiptir. Bugün aktif özelliği de kullanıcılar için kolaylık sağlayan özelliklerden biridir. Yani kişiler diledikleri anda istedikleri gibi değişiklik yapabilme şansına sahiptirler.

Instagram hesabınızın direkt mesajlar kısmına girdiğinizde daha önce mesajlaştığınız kişilerin mesajlarının altında 'bugün aktif' durumu yazar. Bu durum kişinin ne zaman sosyal medyada aktif olduğunu gösterir. Ancak bu bazı kişilerin çok da göstermek istediği bir durum değildir. Instagram da bu özelliği kullanma özgürlüğünü kullanıcılarına vermiş bir uygulamadır.

Instagram Bugün Aktif Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?

Instagram ayarlar kısmına girerek 'bugün aktif' özelliğini kolaylıkla açma şansı bulabilirsiniz. Aynı zamanda kapatarak bu durumu gizleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak kendi Instagram hesabınıza girmeniz gerekir. Oturum açıldıktan sonra ayarlar kısmına girin ve buradan profil sekmesine geçin.

Karşınıza çıkan kısımda sağ üst köşede ayarlar bölümü vardır. Buradan gizlilik kısmına girmeniz gerekir. Açılan kısımda da hareket durumu sekmesi yer alır. Buradan aktif olup olmadığını açabilir ya da kapatabilirsiniz.

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Instagram’da Bugün Aktif Ne Demek? Instagram Bugün Aktif Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?
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