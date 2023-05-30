İnstagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? Instagram Hikayede Engellendiğimi Nasıl Öğrenirim, Profil Resmi Görünür Mü?

Instagram, sosyal ağlar arasında en çok beğenilen ve üye Sayısı en fazla olan platform olarak dikkat çekiyor. Her geçen gün kendini yenileyerek bu sayede üye sayısını arttırmayı başaran Instagram'da Kullanıcıların aklına bazı soru işaretleri takılıyor. Instagram'da engellendiğimi nasıl anlarım sorusu da onlardan birisi olarak göze çarpıyor. Instagram'da engellenip engellenmediğini öğrenmek isteyenler bu konu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdan ulaşabilirler. Peki, Instagram'da engellendiğimi nasıl öğrenirim?

İNSTAGRAM'DA ENGELLENDİĞİMİ NASIL ÖĞRENİRİM?

Instagram'da arkadaş listenizde olan ya da olmayan bir profile tıkladığınızda eğer o profile ulaşamıyorsanız aklınıza iki seçenek gelir. Bu durumda ya Instagram hesabı dondurulmuştur ya da o kişi sizi engellemiştir. Bunu öğrenmek için ise çeşitli yöntemler mevcuttur. O yöntemler şöyle;

1- Farklı bir Instagram hesabından profiline ulaşamadığınız kullanıcı adını yazarak aradığınız. Eğer kişinin profili açıksa o kişi sizi engellemiş demektir. Farklı bir hesabınız yok ise yeni bir mail oluşturarak Instagram'a kayıt olabilirsiniz.

2- Bunu öğrenmek için çeşitli uygulamalar mevcuttur. Ancak bu uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız güvenilir değildir. O yüzden birinci seçeneği deneyerek engellenip engellenmediğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İNSTAGRAM'DA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İnstagram'da engelleme işlemi de kullanıcıların sıkça kullandığı işlemlerden birisidir. Sizi rahatsız eden kişileri ya da görmek istemediğiniz kişileri engelleyerek profilinize hiçbir şekilde ulaşamamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için;

Öncelikle engellemek istediğiniz kişinin profiline tıklayınız.

Profilin sağ üst kısmında yer alan üç nokta işaretine tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede ''engelle'' seçeneğini işaretleyin.

Engeli kaldırmak için ise aynı işlemi yaparak ''engellemeyi kaldır'' seçebilirsiniz.