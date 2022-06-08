Instagram’dan ’sevgili’ tuzağıyla öldürdüler! 2 kişi tutuklandı

eyoğlu'nda bir kafeteryada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatih Barış Doğan'ın, 4 ay önce çakmak alıp verme yüzünden yaşanan tartışmanın ardından tuzak kurularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.(20) ile cinayeti işleyen Bekir Sıddık D.(21)'yi gözaltına aldı. Ebru Y.'nin sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Fatih Barış Doğan'ı buluşmak için kafeteryaya çağırdığı, Bekir Sıddık D.'nin de cinayeti işlediği belirlendi.
KAFETERYADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran'da meydana gelen olayda Ebru Y. ile birlikte bir kafeteryada oturan Fatih Barış Doğan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kafeteryaya girerek hiç bir şey söylemeden kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.'nin ifadesine başvurdu. Ancak çelişkili ifadeler vermeye başlayan Ebru Y. gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğüne götürüldü.
SEVGİLİ TUZAĞIYLA TASARLADILAR
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ebru Y.'nin anlattıkları cinayet planını ortaya çıkardı. Ebru Y., arkadaşı olan Bekir Sıddık D.'nin kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış Doğan'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmamı istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden Fatih Barış Doğan'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y., 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi. Buluşma yerini Bekir Sıddık D.'ye söylediğini anlatan Ebru Y., "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı" dedi.
Instagram’dan ölüm randevusu | Video
ÇAKMAK KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI
Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış Doğan'ın yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi. İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi.
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TUTUKLANDILAR
Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildiler. Savcılıkta ifade veren Ebru Y., maktulle tanışmasını Bekir D.'nin istediğini daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattı. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.