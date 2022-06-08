Instagram’dan ’sevgili’ tuzağıyla öldürdüler! 2 kişi tutuklandı

SEVGİLİ TUZAĞIYLA TASARLADILAR



Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ebru Y.'nin anlattıkları cinayet planını ortaya çıkardı. Ebru Y., arkadaşı olan Bekir Sıddık D.'nin kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış Doğan'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmamı istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden Fatih Barış Doğan'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y., 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi. Buluşma yerini Bekir Sıddık D.'ye söylediğini anlatan Ebru Y., "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı" dedi.

Instagram’dan ölüm randevusu | Video

ÇAKMAK KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI



Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış Doğan'ın yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi. İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi.

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TUTUKLANDILAR



Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildiler. Savcılıkta ifade veren Ebru Y., maktulle tanışmasını Bekir D.'nin istediğini daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattı. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.