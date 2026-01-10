Instragram’da büyük veri sızıntısı skandalı! 17,5 milyon kullanıcının verileri çalındı

İSTENMEYEN ŞİFRE SIFIRLAMA BİLDİRİMLERİ

Veri sızıntısı, yayınlanmasının ardından hızla aktif bir tehdide dönüştü. Çok sayıda Instagram kullanıcısı, verilerin sızdırılmasından bu yana istenmeyen şifre sıfırlama bildirimlerinde büyük bir artış olduğunu bildirdi.

Sızıntının şifreleri içermediği görülse de e-posta ve telefon numaralarının birleşimi, "SIM kart değişimi" saldırıları ve gelişmiş sosyal mühendislik yöntemleri için yeterli kabul ediliyor.

Dolandırıcılar, kendilerini Instagram destek ekibi gibi tanıtarak veya ifşa olan kişisel detayları kullanarak güven inşa edip kurbanları iki faktörlü doğrulama (2FA) kodlarını veya giriş bilgilerini vermeleri için kandırabiliyor.

Olay, Instagram'ın ana sunucularına doğrudan bir sızma yerine, halka açık arayüzler üzerinden otomatik veri toplama işlemi olan "kazıma" olarak sınıflandırıldı.

Ancak API sızıntısının ölçeği, hız sınırlaması veya gizlilik korumalarındaki bir eksikliğin, saldırganların tespit edilmeden milyonlarca hesabı sorgulamasına izin verdiğini gösteriyor.

METE AÇIKLAMA YAPMADI

10 Ocak 2026 itibarıyla Meta, 17,5 milyonluk bu veri sızıntısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları, tüm Instagram kullanıcılarına SMS yerine bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) hemen etkinleştirmelerini ve talep edilmeyen şifre sıfırlama e-postalarını dikkate almamalarını tavsiye ediyor.